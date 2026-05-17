İsrail ekonomisi savaşın gölgesinde daraldı

İsrail ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde küçülme kaydetti.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk üç ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,3 daraldı.

Böylece ekonomi, 2025 yılında kaydedilen yüzde 2,9'luk büyümenin ardından yeniden küçülme sürecine girmiş oldu. Verilerde, ekonomideki zayıflamada İran ile yaşanan savaşın etkili olduğu değerlendirildi.

Açıklanan verilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde tüketici harcamaları yüzde 4,7 azalırken, kişi başına düşen ekonomik faaliyet de yüzde 4,5 daralma gösterdi.

Savaş beklentileri değiştirdi

İsrail ekonomisinin, Hamas ile Ekim 2025'te sağlanan ateşkes sonrası 2026 yılında yüzde 5'in üzerinde büyümesi bekleniyordu. Gazze'de iki yıl süren çatışmaların ardından ülke ekonomisi 2025 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

Ancak şubat ayı sonunda başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ekonomik görünümü olumsuz etkilediği belirtildi. İran'dan gelen balistik füze saldırıları nedeniyle haftalar boyunca iş dünyasında ciddi kesintiler yaşandığı aktarıldı.

İsrail Merkez Bankası ise İran ile sağlanan ateşkesin kalıcı olması halinde ekonominin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesini beklediğini açıkladı.