İsrail, Gazze'yi işgal için 41 milyar dolar harcamış

İsrail basınında yer alan haberlere göre saldırıların İsrail'e 150 milyar şekele (41 milyar dolar) mal olduğu belirtilirken, 7 Ekim'den beri yaklaşık 220 bin yedek askerin çağrıldığı ve her bir asker için aylık asgari harcamanın 15 bin şekel olduğu kaydedildi.

“İsrail tarihinin en zor savaşı”

Bu sürede 840 İsrail askerinin öldüğü ve 14 bin civarında kişinin yaralandığı hatırlatılan haberde, her ay ortalama bin askerin yaralandığına dikkati çekildi.

Gazze'ye saldırıların “İsrail tarihinin en zor savaşı” olduğu paylaşılan haberde, hükümetin sağ kanadının engellemelerine rağmen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın ısrarlarının Gazze'de ateşkesin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.