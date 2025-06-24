İsrail-İran ateşkesi Avrupa'da gaz fiyatlarını rahatlattı

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesi sonrası sert şekilde geriledi. Fiyatlar, gün içinde yaklaşık yüzde 12'lik bir düşüş gösterdi.

Hollanda merkezli TTF (Title Transfer Facility) sanal doğal gaz ticaret noktasında temmuz vadeli kontratlar, dün megavatsaat başına 40,5 Euro'dan kapandı. Bugün ise yüzde 10,1 oranında gerileyerek 36,4 Euro'dan işlem görmeye başladı. TSİ 09.00 itibarıyla fiyatlar daha da düşerek 35,8 Euro'ya kadar geriledi.

Son iki haftada piyasalarda dalgalanma

Son iki haftadır piyasalarda dalgalanma hâkimdi. Bu dalgalanmanın nedeni olarak, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceği yönündeki endişeler öne çıkmıştı. Söz konusu senaryo, küresel LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticaretinin sekteye uğrayabileceği ihtimalini gündeme taşımıştı.

Fiyatlar, bu gelişmelerin etkisiyle 19 Haziran'da 41,9 Euro'ya kadar yükselerek Nisan ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Hürmüz Boğazı, küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapıyor. Bu hattı kullanan sevkiyatların büyük bölümü Asya'ya yönelirken, yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'ya ulaşıyor.