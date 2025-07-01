İsrail-İran savaşı Türk çiftçisini vurdu: Gübre fiyatları aylık bazda yüzde 38,5 arttı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,Orta Doğu'daki gerilimin Türkiye'deki gübre fiyatlarını artırdığını ve dışa bağımlı olan gübre piyasasında yaşanan artışın çiftçiye ağır bir yük getirdiğini söyledi. Bayraktar ayrıca mazot fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çekti.

Bayraktar, başta gübre olmak üzere temel tarımsal girdilerdeki fiyat artışlarının sürdürülebilir tarım üretimini tehdit ettiğine dikkat çekti.

Bayraktar, "Türkiye kimyasal gübre hammaddelerinin yüzde 90’ından fazlasını ithal ettiğinden dışarıya bağımlı bir ülkedir. Dolayısıyla gübre piyasaları hem dış piyasalara hem de dolar kuruna bağlı olarak değişmektedir" dedi.

İsrail-İran savaşı fiyatları uçurdu: ÜRE gübresi aylık yüzde 38,5 arttı

Bayraktar, 13 Haziran’da başlayan İran - İsrail savaşının Türkiye'deki gübre fiyatlarını artırdığını söyledi.

Savaşın cereyan ettiği bölgedeki ülkeler gübre üretiminde dünyanın önde gelen ülkeler olduğunu ve sevkiyat yollarında meydana gelen kısıtlamalar nedeniyle o ülkelerden gübre veya gübre hammaddesi temin eden ülkelerdeki fiyatları artırdığını söyleyen Bayraktar, "Türkiye’deki gübre piyasası da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir" dedi.

Bayraktar gübre fiyatlarındaki aylık artışlara ilişkin şunları kaydetti:

* Bir ay önce 19 bin 635 lira olan ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 38,5 oranında artarak 27 bin 192 liraya yükselmiştir.

* Yine geçtiğimiz mayıs ayına göre DAP gübresinin fiyatı yüzde 12,9 oranında artarak 30 bin 521 liraya ulaşmıştır

* 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı yüzde 10,7 oranında artarak 19 bin 198 liraya, Amonyum Sülfat gübresinin fiyatı yüzde 6 oranında artarak 11 bin 768 liraya ve Amonyum Nitrat gübresinin fiyatı yüzde 3,1 oranında artarak 13 bin 294 liraya yükselmiştir.

Bayrak gübre fiyatlarındaki yıllık yükselişin ise yüzde 99,4'e vardığını belirterek, "Bir önceki yıla göre ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 99,4, DAP gübresinin fiyatı yüzde 48,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı yüzde 42,7, Amonyum Nitrat gübresinin fiyatı yüzde 36 ve Amonyum Sülfat gübresinin fiyatı yüzde 34,7 oranında artmıştır" dedi.

Mazot fiyatları aylık yüzde 6,2 arttı

Bayraktar, gübre fiyatlarına ek olarak, bir diğer önemli tarımsal girdi olan mazot fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti.

Bayraktar, mazotun litre fiyatının aylık yüzde 6,2 yıllık ise yüzde 15,1 oranında artarak 49 lira 89 kuruşa yükseldiğini söyledi.

"Ayrıca yıllık olarak hayvancılıkta kullanılan süt yemi ve besi yemi fiyatları yüzde 30 oranında, elektrik fiyatları da yüzde 47 oranında artmıştır" diyen Bayraktar, üretimde zorlanan çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Bayraktar, çiftçilere destek sağlanma talebini şu sözlerle dile getirdi:

"Önümüzdeki dönemde mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi sıcak iklim tahıllarının üst gübrelemeleri yapılacaktır. Önceden gübre temini yapamayan çiftçiler mecburen bu fiyatlarla gübre satın almak zorunda kalacaklar, birçoğu alamayacaktır.

Nisan ayında yaşanan zirai don meyvelerde, ardından meydana gelen tarımsal kuraklık ise buğday ve arpa başta olmak üzere şimdilerde hasadı yapılan serin iklim tahıllarında önemli verim düşüklüklerine neden oldu. Bir de bunların üstüne mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi ürünlerde gübre noksanlığından oluşacak verim düşüklüğü tarımsal üretimdeki zararı daha da büyütecektir. Başta gübre olmak üzere artan girdi fiyatlarıyla üretimde zorlanan çiftçilerimizin desteklenmesi önemlidir. Bu kapsamda 2025 yılı destekleri içinde yer alan temel desteklerin artırılması sağlanmalıdır."