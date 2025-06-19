İsrail-İran savaşının ardından tanker fiyatları iki katına çıktı: Hürmüz Boğazı endişesi etkili oldu

İsrail’in geçen hafta İran’a düzenlediği saldırının ardından, Hürmüz Boğazı’ndan geçen büyük petrol tankerlerini kiralama fiyatları iki kattan fazla arttı.

Gemi sahiplerinin Hürmüz'den geçmeyi riskli bulmaları bu artışta etkili oldu.

Clarksons Research verilerine göre, Körfez’den Çin’e 2 milyon varil kapasiteli ham petrol tankerinin kiralama ücreti, geçen hafta çarşamba günü 19.998 dolar iken, bu hafta çarşamba günü yüzde 138 yükselişle 47.609 dolara yükseldi.

Aynı dönemde, küresel ham petrol tanker fiyatlarını izleyen Baltic Dirty Tanker Endeksi ise sadece yüzde 12 arttı.

Benzin ve dizel gibi petrol ürünleri taşıyan LR2 tipi tankerlerde de benzer artışlar gözlemlendi. Körfez-Çin rotasında bu tankerleri kiralama maliyeti geçen hafta 21.097 dolarken, bu hafta yüzde 145 artışla 51.879 dolara çıktı.

Karanlık filo kullanımında azalma bekleniyor

Eden Ocean yatırım firmasının yöneticisi Richard Fulford-Smith, İran’ın devam eden çatışma sürecinde petrol ihracatını sürdürebilme kabiliyeti konusundaki belirsizliklerin piyasada endişe yarattığını söyledi.

İran’ın uluslararası yaptırımlar nedeniyle petrolünü, sigorta ve güvenlik standartlarına uymayan “karanlık filo” gemileriyle taşıdığını belirten Fulford-Smith, bazı alıcıların artık bu riski almak istemeyip yasal gemiler kullanan ihracatçılardan alım yaptığını, bunun da yasal taşımacılık filosuna olan talebi artırdığını ifade etti.

Dünyanın halka açık en büyük petrol tanker operatörlerinden Frontline’ın CEO’su Lars Barstad da geçen hafta Financial Times’a yaptığı açıklamada, İran yerine diğer Körfez ülkelerinden alıma geçiş yaşanacağını ve karanlık filo kullanımının azalmasını beklediğini söylemişti.

Ancak Clarksons Research yöneticisi Stephen Gordon, İsrail’in saldırılarının şu ana kadar İran’ın petrol ihracat kapasitesine doğrudan bir zarar verdiğine dair bir işaret bulunmadığını belirtti.