İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması küresel petrol arzı endişelerini hafifletiyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 azalarak 72,25 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,54 dolardan alıcı buldu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması yerel saatle dün sabah 4'te yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun ateşkes anlaşmasının uygulanmasına destek vereceğini belirtti. İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşması, küresel petrol arzı endişelerini hafifleterek fiyatları baskıladı.

ABD dolarının yükselişi...

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,16 artışla 106,215'e çıktı. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD'de ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde azalış olması da ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Fed'ın aralık ayı faiz kararı merakla bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyaller Fed'in faiz indirimlerini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirirken, bankanın aralık ayında da faiz indirimine devam ettikten sonra ara verebileceği öngörülüyor. Fed'in aralık ayında yüzde 68 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 32 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği fiyatlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,94 doların direnç, 70,49 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.