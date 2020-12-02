İsrail Maslahatgüzarı Gilad: Yüksek teknolojiyle ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkar

Türkiye ve İsrail’in teknolojideki iş birliği imkanları masaya yatırıldı. İsrail Maslahatgüzarı Roey Gilad, iki ülke arasında 7 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin, yüksek teknolojinin katkısıyla 10 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.

İsrail ile Türkiye arasındaki teknoloji alanındaki işbirliği imkanları online toplantıda konuşuldu. "İki ülkeden yüksek teknolojiyi birleştirme Türkiye ve İsrail" başlıklı konferansı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Maslahatgüzar Roey Gilad, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği, İsrail özel sermaye firması Catalyst Funds yönetici ortağı olan ve 10 yıl önce Türkiye’den İsrail’e taşınan Lisya Bahar Manoach tarafından organize edildi.

Enerji, dostluk kaynağı olabilir

Türk girişimci ve yatırımcıların da katıldığı toplantıda, Lisya Bahar Manoachs, İsrail ekosistemine ve işbirliği fırsatlarına dair genel bir sunum yaptı. Teknoloji alanında çalışmalar yapan Cem Leon Menase, Türkiye’deki teknoloji alanındaki gelişmelerden bahsederken, oyun şirketi Peak Games'in 1.8 milyar dolara satışının bu alanda önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Maslahatgüzar Roey Gilad ise Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin, esas olarak düşük teknolojiden oluşmasına rağmen 2019 yılında 7.2 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi. Gilad, buna yüksek teknolojinin de dahil edilerek ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkabileceğini aktardı.

Gilad, İsrail Büyükelçiliğinin Türk ve İsrail yüksek teknoloji toplulukları arasında bir köprü kurma vizyonuna bağlılığını vurguladı. Enerjinin son zamanlarda bölgede bir çatışma kaynağı olduğunun altını çizen Gilad, “Belki bugün enerjiyi sadece çatışma değil, dostluk ve ortaklık kaynağı olarak görebiliriz” dedi.

İsrail-Türkiye Fonu çağrısı

Bahar Manoach, “İsrail, Türkiye'nin Avrupa ile Asya’yı birleştiren stratejik konumundan, iş ortamından ve girişimci ruhu harekete geçiren genç nüfusundan faydalanabilirken, Türkiye'nin de İsrail teknolojisi ve yenilikçiliğinden kazanacağı çok şey var” değerlendirmesinde bulundu. Catalyst Fund'ın yönetici ortağı Edouard Cukierman ile Türkiye'ye ortak bir iş yaptığını hatırlatan Bahar Manoach, “Farklı ülkelerdeki iş topluluklarıyla ilişkiler kurma ve fırsatlar yaratma konusunda iyiyiz. Tıpkı Catalyst'in Çin’de İsrail-Çin Fonu kuran ilk İsrail kuruluşu olduğu gibi, inanıyorum ki aynı şeyi Türkiye'de de yapabiliriz” diye konuştu.