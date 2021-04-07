  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. İsrail menşeli renksiz düz cam ithalatı soruşturması kapatıldı
Takip Et

İsrail menşeli renksiz düz cam ithalatı soruşturması kapatıldı

Yerli üreticilerin başvurusuyla İsrail menşeli renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma, başvurunun geri çekilmesi üzerine önlemsiz kapatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurusu üzerine İsrail menşeli renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının, başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.