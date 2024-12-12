İsrail-Suriye gerilimi ve Fed'in faiz indirim ihtimalinin yükselişi petrol fiyatlarını etkiliyor

ABD'de açıklanan enflasyon verilerindeki artışın, Fed'i gelecek hafta üçüncü kez faiz indirimine gitmekten vazgeçirmeye yetecek kadar yüksek olmadığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimalin yüzde 98'e yükseldiğini açıkladı.

Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artıracağı öngörülüyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi önceki işlem seansına göre saat 09.32'de (06.32 GMT) yüzde 0,14 azalarak 106,6'ya geriledi. Bu durum, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına neden oluyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,48 ​​​dolardan işlem görüyor.

EIA'nın stok azalış açıklamaları beklentileri aştı

ABD'nin ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde azalış olması, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalışla 422 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Orta Doğu'da durum...

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması da piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları artırmaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 74,48 doların direnç, 70,68 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.