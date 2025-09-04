İsrail yatırımlarını çekmişti... Dünyanın en büyük fonunda siyasallaşma krizi!

2 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük devlet fonu olan Norveç'in devlet fonu, İsrail'in Gazze'deki savaşıyla bağlantılı son dönemdeki yatırımların geri çekilmesi, yurt içinde ve uluslararası alanda tartışmalara yol açarken, pazartesi günü yapılacak ulusal seçimler öncesinde yoğun bir inceleme altında.

Geleneksel olarak siyasi etkilerden korunan fon, Norveç'in seçim kampanyasında bir tartışma konusu haline geldi ve ABD'nin eleştirilerinin hedefi oldu.

Fon siyasallaşıyor eleştirisi

Kargaşa, fonun İsrail savaş uçaklarıyla bağlantılı bir şirket olan Bet Shemesh Engines'e yatırım yaptığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla başladı. Maliye Bakanı Jens Stoltenberg, etik kaygıları gerekçe göstererek bir inceleme emri verdi ve bu inceleme sonucunda ABD merkezli Caterpillar dahil 29 şirketten yatırımların çekilmesine yol açtı. Eleştirenler, bu hamlenin fonu siyasallaştırdığını savunurken, destekçileri ise bunun mevcut kurallara uygun olduğunu iddia ediyor.

ABD Senatörü Lindsey Graham, bu kararı “saldırganlığın ötesinde” olarak kınadı ve misilleme ve vize kısıtlamaları konusunda uyarıda bulundu. Trump yönetimi henüz yorum yapmadı, ancak gerginlik artıyor.

'En kötü kriz'

Yurt içinde ise bu konu seçmenlerin dikkatini dış politikaya çevirerek iktidardaki İşçi Partisi'ne olan desteği artırdı. Ancak hem hükümet hem de muhalefet fonun siyasi olmadığını ısrarla savunuyor.

CEO Nicolai Tangen, bu tepkiyi fonun “en kötü krizi” olarak nitelendirerek, fonun siyasi hale gelmesinin temel misyonunu tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Fon, küresel hisse senetlerinin yüzde 1,5'ine sahip ve Norveç'in finansal ve etik açıdan küresel ayak izinin bir sembolü.