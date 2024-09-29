İsrail'den Moody's kararına sert tepki: Aşırı ve haksız!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in notunu iki puan daha düşürdü. Böylece İsrail, yatırım yapılamayacak notun üç puan üzerinde riskli bir konumda kaldı. Görünümü ise negatif olmaya devam ediyor.

jeopolitik ve iç siyasi riskler arttı

Moody's'in açıklaması, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürüldüğünü duyurumasından önce geldi. Gazze'de ateşkes ihtimalinin azaldığını belirten Moody's, jeopolitik ve iç siyasi risklerin arttığını duyurdu.

Moody's çatışmaların İsrail ekonomisini giderek zayıflatacağına dikkat çekerken, toparlanmanın da eskisi kadar hızlı olmayacağını belirtti.

İsrail'den Moody's tepkisi: Aşırı ve haksız!

Bloomberg'e konuşan İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebecisi Yali Rothenberg ise kredi notunun "aşırı ve haksız" olduğunu, İsrail ekonomisinin mali ve makroekonomik verileriyle uyuşmadığını söyledi.