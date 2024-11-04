İsrail'le ticaret devam ediyor mu? Filistin ekonomi bakanı ilk kez açıkladı

Türkiye, Gazze'deki katliamları gerekçe göstererek 2 Mayıs'ta İsrail'le ticareti durdurduğunu açıklamıştı. Ancak bölgedeki gemi trafiği inceleyen gazeteciler sevkiyatın devam ettiğini iddia etmişti. İki gün önce de İsrailli ZIM Logistics şirketinin gemisi Ambarlı Limanı'nda görülmüştü.

İsrail'le ticaretin devam ettiği iddiaları güçlenirken Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Türkiye'nin İsrail üzerinde uluslararası baskı yapılması yönündeki faaliyetlerini takdir eden el-Amur, Gazze'ye yönelik savaşın ardından Türk hükümetinin İsrail hükümeti ile ticari ilişkileri durdurduğunu anımsattı.

Filistin muaf tutuldu

Kararın 2 Mayıs'ta alındığını hatırlatan el-Amur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin pazarının Türk mallarından mahrum kalmamasını sağlayacak mekanizmalar açısından durumu inceledik. Bu konudaki istişareler sonucu, ticari ilişkinin düzenlenmesiyle ilgili spesifik bir mekanizma üzerinde anlaştık ve Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik. Bu süreci kontrol altına alacak ve Türkiye'nin Filistin pazarına ihracat yasağı kapsamına girmeyen Türk mallarının, Filistin kanununda ve Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan mekanizmalar dahilinde belirli bir düzenlemeye tabi tutulmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde mutabakata vardık."

İhracatın hedefi Filistin pazarı

Amur, Türkiye'den ihraç edilen malların sadece Filistin pazarına ulaşmasını sağlamak için daha detaylı çalışmalar sürdürüldüğünü kaydederek, "Biz uzun süreden beri Türkiye ile ticaret yapıyoruz ve halkımızın yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacı var." dedi.

'İhracat İsrail üzerinden gerçekleşiyordu'

Amur, Filistin ile Türkiye arasındaki ticaretin savaştan ve Türkiye'nin yeni uygulamalarından önce İsrail üzerinden gerçekleştiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklamasının ardından bu ticaret sadece Filistin ile sınırlı kaldı ve böylece Türkiye'nin Filistin'e ihracatında artış oldu. Çünkü Türkiye'den ithalatımızın bir kısmı İsrail pazarından ve İsrailli tüccarlar üzerinden yapılıyordu. Bunun yasaklanmasının ardından, Filistin pazarındaki tüm işlemler Filistinli tüccarlar aracılığıyla yapılmaya başlandı ve dolayısıyla rakamlar arttı. Bu nedenle de Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkilerde gözle görülür bir yükseliş oldu."

'İthalatın bir kısmı İsrail koduyla yapılıyordu'

Ticari gelenekte ihracat kodunun bulunduğunu dile getiren el-Amur, "Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yasaklama kararından önce İsrail için 624, Filistinliler için de 625 kodu vardı. İthalatımızın bir kısmı İsrail koduyla yapılıyordu. Türkiye'nin aldığı önlemlerden sonra İsrail kodu durduruldu ve Türkiye'nin Filistin'e yaptığı tüm ihracatlar sadece Filistin kodu üzerinden yapıldı ve biz de bu mekanizmayla konuyu kontrol altına aldık." dedi.

'Asılsız iddialar İsrail hükümetine hizmet eder'

Türk hükümeti aleyhine asılsız iddiaların öne sürüldüğünü dile getiren el-Amur, "Bunlar ancak İsrail hükümetine hizmet eder ve halkımıza karşı İsrail savaşına destek oluşturur." ifadelerini kullandı.