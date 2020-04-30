İşsiz kalan doğrudan satış sektörüne giriyor

30 Nisan 2020

Leyla İLHAN

Kriz dönemlerinde istihdamın arttığı sektörlerin başında gelen doğrudan satış, bu sefer de salgın döneminde istihdam kapısı oldu. Salgın döneminde satışlarını online'ye kaydırmaya başlayan doğrudan satış firması Qnet Türkiye’de, bir ayda çalışmaya başlayan kişi sayısı ortalama 6 kat artarak 6 binin üzerine çıktı. Bugün yapılan online basın toplantısında konuşan Qnet Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “Normal zamanlarda ayda 1000 ile 1500 kişi sistemimize girip satış yapmaya başlarken, mart ayında bu oran 6 bine çıktı” dedi. Özellikle 20-33 yaş arası grubun ilgi gösterdiğini aktaran Geyik, “Salgın döneminde işsiz kalanlar kadar, ücretsiz izne çıkanlar ve yahut geliri azalanlar da sistemimizde çalışmaya başladı” diye konuştu.

Kozmetik satışı durma noktasında

Pandemi döneminde en fazla sattıkları ürünlerin hava temizleyici, su arıtma ve ev temizlik ürünleri olduğunu aktaran Geyik, “Pendemi öncesinde listenin başında kozmetik ürünleri geliyordu. Ancak salgınla birlikte kozmetik ürünlerin satışı Türkiye’de durma noktasına geldi. Buna karşın ev içi temizlik ürünlerinin satışı artmaya başladı” dedi. Hizmet verdikleri ülkeler arasında yer alan Rusya’da da kozmetik satışlarının azaldığını ancak Türkiye gibi durma noktasına gelmediğini söyleyen Geyik, buna karşın Rusya’da bu dönemde takıya olan ilginin artmaya başladığını kaydetti.

“5 bin kişilik online görüşmeler yapıyoruz”

Online satışa geçişle birlikte toplantıları da artık online yaptıklarını aktaran Cem Geyik, birçok ülkeden 5 bin üzerinin kişinin katıldığı görüşmeler yapmaya başladıklarını söyledi. Görüşmelerin Arapça, Rusça gibi 6 yabancı dile anında simultane çevrildiğini aktaran Geyik, “Normal zamana göre fazla çalışmaya başladık. Mart ayında satışlarımız şubat ayına göre yüzde 27 oranında arttı. Yıl sonunda ise bu oranın yüzde 15 ila 17 olmasını bekliyoruz. Sektördeki pek çok firma dijitale geçmediği için sektördeki genel büyümenin ise yüzde 5 ila 7 arasında olmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.