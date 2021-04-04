“İşsiz sayısı artarsa kaos ortamı oluşabilir”

Osman Nuri BOYACI

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, iş dünyası olarak 31 Mart itibariyle sona eren kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sürdürülmesini istediklerini söyledi. Uygulamadan 1 milyon 300 bin çalışanın yararlandığını belirten Keçeci, “Pandemi etkilerinin devam ettiği bu ortamda haklı olarak hem işçi hem işveren bu tasarrufun yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Kısa çalışmadan yararlananlar işsiz kalırsa kaos ortamı oluşabilir “dedi.

Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart tarihi itibarıyla sona ermesi üzerine açıklama yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, işverenler normal çalışmaya dönüp normalleşme desteğinden yararlanabileceklerini ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabileceğini belirterek, iş dünyası olarak uygulamanın yıl sonuna kadar uzatılmasını istediklerini söyledi.

KOBİ’ler ve küçük işletmeler tam kapasiteye dönmedi

Uygulamanın sona ermesinin işsiz sayısını artırabileceğine dikkat çeken Keçeci, “Pandemi etkilerinin devam ettiği bu ortamda haklı olarak hem işçi hem işveren çevreleri bu tasarrufun yeniden gözden geçirilmesini ısrarla talep ediyor. Son verilere göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanların sayısı 1 milyon 300 bin. Bu insanlar işlerine geri dönebilecekler mi? Geri döndükleri varsayımında, işyerleri tüm bu insanları tam zamanlı çalıştırabilecek kapasitesine döndü mü? Bunlar çok muğlak konular. Ben KOBİ niteliğindeki şirketlerin ve esnaf dediğimiz bir takım küçük işyerlerinde bu koşulların tam anlamıyla sağlandığını görmüyorum ve bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin işsiz kalabileceklerini düşünüyorum” dedi.

“İşsizlik rakamına 1 milyon 300 bin kişi eklenirse kaos ortamı oluşabilir”

İş arayan ve çalışmaya hazır olan 8 milyon insanın olduğunu belirten Keçeci, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılamamasının işsizler ordusuna 1 milyon insan daha ilave edeceğini düşündüğünü belirtti. Özellikle birçok ildeki risk oranlarının yükseldiği ve önlemlerin arttırıldığı bir ortamda kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesi gerektiğini ifade eden Keçeci, “Biz işveren kesimi olarak, bu tasarrufun geri alınmasını ya da bu sürenin uzatılmasını istiyoruz. İnsanların pandeminin yeniden arttığı, Türkiye’nin kıpkırmızı olduğu dönemde, yeni bir takım tasarrufların, kapanmaların da geleceği bir ortamda başka çareleri kalmıyor. İşsizlik Fonu’nun da desteğiyle devletin bu noktada biraz daha fedakarlık yapması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde işsizlik ve işçilerin durumu kaos haline gelirse, beklemediğimiz başka problemleri de beraberinde getirebilir” uyarısını yaptı.