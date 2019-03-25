İşsizlik 2018'de yüzde 11 oldu

25 Mart 2019

İşsiz sayısı 2018'de bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık yükselişle yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 20,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,4 oldu.

2018'de tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,4'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan ve sanayi sektörünün payı 0,6 puan artarken; tarım sektörünün payı 1 puan, inşaat sektörünün payı da 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı en yüksek yüzde 25 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde; en düşük yüzde 5,1 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesinde görüldü.

*Yıllık işsizlik hesaplanırken her çeyrek dönemin ortasındaki ayların verileri dikkate alınıyor. Buna göre yüzde 11 seviyesindeki 2018 rakamı şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarının ortalamasını gösteriyor.