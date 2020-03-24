İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı!

24 Mart 2020

Dünya Gazetesi için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan ve Koronavirüs Gündem Araştırması için 19-21 Mart arasında 12 ilde 18 yaş üstü 406 kişiyle bire bir görüşüldü. Araştırmada en ilgi çekici veri, kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişenin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu. Yani insanlar yaşamını kaybetmekten değil, işini kaybetmekten daha çok korkuyor. Önümüzdeki aylarda kendi işini ya da aileden birinin işini kaybetmesi konusunda endişe duyanların oranı %68 olarak gerçekleşti.

Bir önceki haftaya göre değişim nasıl?

Halkın koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışlarını anlamayı hedefleyen araştırma, bir önceki haftaya göre yaşanan değişimleri de ortaya koyuyor. Yeni araştırmanın sonuçları, insanların koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyinde %9’luk bir artış olduğunu gösteriyor. 12-14 Mart’ta yapılan araştırmada katılımcıların %65’i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söylerken 19-21 Mart döneminde bu oran %79’a çıktı.

Yeni araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer ilginç veri, katılımcıların endişe düzeyi konusunda yaşandı. Buna göre, koronavirüs salgınından dolay endişeli olanların oranı %37’den %63’e yükseldi.

Sağlık Bakanı’na güvende yüzde 13’lük artış var

Koronavirüs hakkında bilgi kaynaklarına yönelik sorulara verilen cevaplar sonucunda en güvenilir kaynak %51 ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı oldu. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı’na bilgi konusundaki güven önceki haftaya göre %13 artış kaydetti. En sık bilgi alınan kaynak olarak ise televizyon %81’lik oranla en üst sıradaki yerini korudu. Yaşanan süreçte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın performansına yönelik beğeni de artmış durumda. Sonuçlara göre, katılımcıların %80’i Bakan Koca’yı başarılı buluyor. Bu sonuç, bir haftada %15’lik artışa işaret ediyor.

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı %56 olarak gerçekleşirken, katılımcıların %26’sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı. Araştırmaya göre katılımcıların koronavirüs salgınının süresi hakkındaki beklentisinin arttığı da ortaya çıktı. 19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama 4 ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanlar, 18- 35 yaş arası katılımcılar ve çalışanların süre tahmini diğer katılımcılara göre daha yüksek olarak kaydedildi.

Kriz planı hazırlama ve uzaktan çalışmaya bakış

Çalışan katılımcıların yanıtlarına göre kriz planı olan işletmelerin oranı %46 olarak gerçekleşti. Önceki haftada yapılan araştırmada da bu sonuç %45 olarak gerçekleşmişti. İşyerlerinin uzaktan çalışmaya hazırlığı sorusuna verilen yanıtlarda “hiç hazırlıklı değil” diyenlerin oranı bir hafta öncekine göre iki kat artarak %38 oldu. Toplamda ise çalışanların yüzde 56’sı işyerlerinin hazırlıksız olduğunu ifade etti. İşyerlerinin uzaktan çalışmaya hazır olduğunu düşünenlerin sayısı ise önceki hafta gibi %26’da kaldı.

Kriz planı olan ve olmayan işletmeler arasındaki fark ise iyice belirginleşti. Kriz planı olan işletmelerin %47’si uzaktan çalışmaya hazırken, kriz planı olmayan işletmelerin %82’sinin uzaktan çalışma modeline hazır olmadığı ortaya çıktı. Çalışan katılımcıların %56’sı uzaktan çalışmayı tercih edeceğini söylerken bu şekilde düşününlerin haftalık artışı %15 oldu. Önceki hafta yapılan araştırmada bunu tercih edenlerin oranı %41 olarak gerçekleşmişti.