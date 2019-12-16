İşsizlik, Eylül döneminde yüzde 13,8

16 Aralık 2019

DÜNYA ONLINE

Ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin etkisine bağlı olarak Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13-14 bandındaki seyrini sürdürüyor. Türkiye, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyürken, işsizlik oranı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde yüzde 13,8 olarak geldi. Bu rakam Ağustos dönemine göre 0,2 puanlık iyileşme gösteriyor ancak, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan artmış durumda.

Bununla birlikte Ağustosta yüzde 27.4 ile rekor kıran genç işsizlik oranı, Eylül döneminde yüzde 26,1'e geriledi. Genç işsizlikte yıllık bazda ise 4,5 puanlık artış var.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak tahmin edildi. Ağustosta yüzde 16,7 olan tarım dışı istihdam 0,3 puanlık iyileşme göstermiş durumda.

Öte yandan mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

İstihdam oranı yüzde 46,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5

İşgücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 36

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,6

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45,6 oldu.