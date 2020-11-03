“İşsizlik Fonu amacı dışında kullanılıyor”

03 Kasım 2020

Canan SAKARYA

CHP teşvik ve desteklerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasının fonun orta ve uzun vadede aktüeryal dengelerini bozacağı uyarısı yaparken, İYİ Parti son yıllarda fonun işverene dönük bir fon haline dönüştüğünü bildirdi. HDP İşsizlik Sigortası Fonu’nun “İşçiden Alıp Patrona Verme Fonu” haline getirildiği kaydetti.

CHP: Fon talan ediliyor

Bütçeden yapılması gereken istihdama dönük teşvik ve destek ödemeleri için İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanılmasının orta ve uzun vadede fonun aktüeryal dengelerini bozacağını bildiren CHP “Fon adeta talan yaşamaktadır” dedi. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere aktarılan kaynaklarla ilgili olarak henüz bir etki analizi yapılmadığına ve fondan sağlanan desteklerin gerçekte istihdamı artırma veya koruma amacına hizmet edip etmediğinin bilinmediğine dikkat çeken CHP, İşsizlik Fonu kaynaklarının amaç dışı sayılabilecek alanlarda ölçüsüz olarak kullanımının Anayasa’nın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. maddesine aykırı olduğunu belirtti. CHP, teklifle işsizliğin azaltılması bahanesine sığınılarak işçinin en büyük çalışma güvencesi olan kıdem tazminatına el atıldığını bildirerek, kademeli olarak kıdem tazminatını ortadan kaldıracak veya işlevsiz kılacak yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti. CHP’nin hazırladığı muhalefet şerhinde , “İşverenler için istihdam nedeniyle üstlendikleri vergi ve primlerle ilgili bazı yükümlülükler İşsizlik Fonu’nun sırtına yüklenmekte, İşsizlik Fonu kaynakları süratle eritilmektedir” denildi.

İYİ Parti: Firmaların KDV alacağı vergi ve prim borçlarından mahsup edilmeli

İşçilerin işsiz kalmaları durumunda belli dönemlerde işçiye gelir sağlaması için oluşturulan Fonun son yıllarda giderek işverene yönelik bir Fona dönüştürüldüğünü ve birçok ödemede kaynak olarak kullanıldığını bildiren İYİ Parti “İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun kullanılmalı ve ödemeler bütçeden yapılmalı” dedi. Firmaların devletten yaklaşık 200 milyar TL KDV alacağı bulunduğunu, devletten katma değer vergisi alacağı olan mükelleflerin bu alacaklarının devlete ödeyeceği vergi ve prim yükümlülüklerinden mahsup edilmesi önerisini getiren İYİ Parti, yapılandırmada da kapsamın genişletilmesini istedi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında istenilen sonucu elde edebilmek için ödemesiz sürenin biraz daha uzun tutulması gerektiğini bildiren İYİ Parti, “Pandeminin gidişatı da dikkate alarak 12 aylık bir ödemesiz süre, ondan sonra da 36 ay taksit olmalı. Tarım kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçları, esnaf kefalet kooperatiflerine olan esnaf borçları da kapsama alınmalı” dedi.

HDP: İşsizlik Fonu denetimsiz kullanılıyor

İşsizlik Sigortası Fonu’nun “İşçiden Alıp Patrona Verme Fonu” haline getirildiğini bildiren HDP, İstihdam Paketleri’, ‘Milli İstihdam Seferberlikleri’ ‘1 Milyon İstihdam’ müjdeleri gibi birçok ad altında fon denetimsiz bir şekilde kullanılmıştır. Fondan yapılan harcamaların yüzde 70’ten fazlası işçilere değil sermaye ve devlete gitmektedir. 2020 yılı Eylül sonu itibariyle gideri 51.2 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu harcama hızı ile fonun 2023’ün sonunda yok olacak düzeye geleceği bilinmelidir” denildi.