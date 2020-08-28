28 Ağustos 2020

İşsizlik maaşı ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bu açıklamayla binlerce kişinin yanıt aradığı, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, sorusu da yanıt bulmuş oldu.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk açıklamasında işsizlik maaşı ödemelerinin 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren ödeneceğini açıkladı. Ödemeler daha önce de olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak.

İşsizlik maaçı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

İşsizlik maaşı ödemeleri için sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar ise bu ödemelerini PTT üzerinden alacaklar.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlar 3 Eylül 2020 tarihinde, 6-8 olanlar ise 4 Eylül 2020 tarihinde işsizlik maaşı ödemelerini alabilecekler.

İşsizlik maaşını kimler alabilir?

Kendi istek ve kusuru olmaksızın iş akdi feshedilen çalışanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışma süresine sahip olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı almak için başvuru yapabiliyor. Başvurular işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimleri ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor.