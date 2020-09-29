İşsizlik maaşı ödemeleri için tarih belli oldu

29 Eylül 2020

İşsizlik maaşı ödemeleri konusunda yapılacak açıklamalar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Konu hakkında açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

İşsizlik maaşı ödemeleri IBAN bilgisi bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi sistemde bulunmayan vatandaşlar ise işsizlik maaşı ödemelerini PTT'den tahsil edecek.

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olan işsizlik maaşı için başvuru şartları merak ediliyor. Bu ödenekten yararlanmak isteyenlerin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor: