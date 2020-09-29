İşsizlik maaşı ödemeleri için tarih belli oldu
İşsizlik maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim'de yatırılacağını açıkladı.
İşsizlik maaşı ödemeleri konusunda yapılacak açıklamalar vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Konu hakkında açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı.
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
İşsizlik maaşı ödemeleri IBAN bilgisi bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi sistemde bulunmayan vatandaşlar ise işsizlik maaşı ödemelerini PTT'den tahsil edecek.
İşsizlik maaşı başvuru şartları
Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ve en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olan işsizlik maaşı için başvuru şartları merak ediliyor. Bu ödenekten yararlanmak isteyenlerin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.