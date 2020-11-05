İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yattı

05 Kasım 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşların hesaplarına yatırdı. Ekim ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların sistemde kayıtlı IBAN hesaplarına yapıldı. Sistemde kayıtlı IBAN bilgisi olmayanlar ise işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerini PTT'den alabiliyor.

Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre yapılan ödemelerdir.

Bu ödemeyi alabilmek için gereken koşullar ise şunlardır: