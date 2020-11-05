İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yattı
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerini vatandaşların sistemde kayıtlı olan IBAN hesaplarına yatıracak. IBAN bilgisi bulunmayanlar ise ödemelerini PTT'den alabilecekler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşların hesaplarına yatırdı. Ekim ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların sistemde kayıtlı IBAN hesaplarına yapıldı. Sistemde kayıtlı IBAN bilgisi olmayanlar ise işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerini PTT'den alabiliyor.
Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre yapılan ödemelerdir.
Bu ödemeyi alabilmek için gereken koşullar ise şunlardır:
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.