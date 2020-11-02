İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri için geri sayım başladı

02 Kasım 2020

İşsizlik maaşı ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği için bekleyen vatandaşlara haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakan Selçuk, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım 2020 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Selçuk ayrıca, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri sistemde IBAN'ı bulunan vatandaşların doğrudan hesaplarına yatırılacak. Sistemde kayıtlı IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.

Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.