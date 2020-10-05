İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yattı mı?

05 Ekim 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri için beklenen gün geldi. Bakan Selçuk'un açıkladığı gibi işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibariyle vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak.

Bakan Selçuk ödemelere dair açıklamasında “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerine yer vermişti.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatarken, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT üzerinden tahsil edebilecekler.

En düşük işsizlik maaşı bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira.