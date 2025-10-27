Son Dakika: Eylül ayı işsizlik ne kadar oldu? Eylül ayı işsizlik yüzde kaç? Eylül ayı işsizlik oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı, bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bine ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48,9’a geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı Eylül ayında 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine düştü. Buna paralel olarak istihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,9 oldu.

Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5’e geriledi

İşgücü, Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bine düştü. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde katılım oranı yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak açıklandı.

Genç işsizlik oranı yüzde 14,9’a indi

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi.

Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,4, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 28,6 olarak hesaplandı. Bu oran, bir önceki aya göre 1,2 puan azaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

Ortalama haftalık çalışma süresi 42,9 saat

İstihdam edilenlerin referans döneminde iş başında olanlarının haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat olarak hesaplandı. Bu değer, bir önceki aya göre 1,0 saatlik artış gösterdi.