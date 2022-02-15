İşsizlik oranı dördüncü çeyrekte yüzde 11,2 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'in dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 11,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 780 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 21,4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık yükselişle yüzde 33,7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe göre 0,8 puan artarak 42,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 46,7'ye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artışla yüzde 52,6 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,9'u tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,9 puan azalarak yüzde 11'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 290 bin azalışla 3 milyon 680 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 3,9 puan artarak yüzde 46,5'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı Ekim-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,5 puan artarak yüzde 52,3 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişiyi buldu.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 18,1'e geriledi.