İşsizlik oranı, mart ayında yüzde 13,2'ye geriledi

10 Haziran 2020

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günlere denk gelen mart ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında işsizlik oranı yıllık bazda yüzde 0,9 puanlık düşüşle yüzde 13,2 olarak açıklandı. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu. Bir önceki ay olan şubat ayında işsizlik oranı yüzde 13,6 düzeyindeydi. Mart ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak açıklandı.

İstihdam oranı yüzde 42 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 48,4



İş gücü 2020 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29,1 oldu

Mart 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,5, istihdam oranı yüzde 46,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla yüzde 46,5, iş gücüne katılma oranı ise 4,7 puanlık azalışla yüzde 53,7 oldu.