İşsizlik Sigortası Fonu 2.63 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Şubat sonu itibarıyla 125 milyar 293,8 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mart sonunda 127 milyar 924,7 milyon TL seviyesine yükseldi. Bültende verilen bilgiye göre, 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 125 milyar 825 milyon TL oldu. Fon varlığının yüzde 84'ü tahvil, yüzde 16'sı mevduattan oluştu.

Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 85.3, mevduat miktarı yüzde 14.7 seviyesindeydi. Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 17 milyon 936 bin 282 kişi başvururken, 9 milyon 883 bin 301 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 55 milyar 864,6 milyon TL ödeme yapıldı. Mart ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 436 bin 664 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 260,9 milyon TL oldu.

Aynı ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 79 bin 942 kişi için 283 milyon 730 bin TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Nakdi ücret desteği için 53 bin 931 kişiye 196 milyon 274 bin TL, yarım çalışma için 958 kişiye 3 milyon 826 bin TL ve ücret garanti fonu için 31 kişiye 268 bin 921 TL ödeme yapıldı.