İşsizlik Sigortası Fonu 427 milyar TL’yi geçti

İŞKUR, Nisan ayına ilişkin İşsizlik Sigortası Fonu verilerini yayımladı. Buna göre, mart sonunda 402 milyar 19 milyon TL seviyesinde olan fon varlığı, nisan sonu itibarıyla 25 milyar 463 milyon TL artarak 427 milyar 483 milyon TL’ye yükseldi.

9 Mayıs 2025 itibarıyla güncel fon varlığı ise 420 milyar 729 milyon TL olarak kaydedildi.

Fonun yönetim yapısına dair detaylar da bültende yer aldı. Buna göre, varlıkların yüzde 75,60’ı tahvilde, yüzde 22,85’i mevduatta ve yüzde 1,55’i Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik ödeneğinde 127 milyar TL’lik ödeme

İşsizlik ödeneği kapsamında Mart 2002’den 30 Nisan 2025’e kadar toplam 21 milyon 332 bin 762 kişi başvurdu. Bu kişilerden 11 milyon 505 bin 313’ü ödenek almaya hak kazandı. Aynı dönem içinde hak sahiplerine yapılan toplam ödeme tutarı ise 127 milyar 36 milyon TL’yi aştı.

Sadece 2024 yılı Mart döneminde, önceki aylardan ödemesi devam eden kişilerle birlikte toplam 469 bin 792 kişiye 5 milyar 118 milyon TL ödeme yapıldığı bildirildi.