“İşsizlik Sigortası Fonu düzenlemesi sanayicileri tedirgin ediyor”

19 Haziran 2020

KONYA-DÜNYA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren payının artırılmasını öngören düzenlemenin sanayicileri tedirgin ettiğini vurgulayarak, kanun değişikliği hazırlığından vazgeçilmesini istedi.

İş dünyasının yaklaşık üç aydır pandemi sürecinin etkisiyle büyük kayıplar yaşadığını, ancak yeni normal dönemi ile birlikteorganize sanayi bölgelerinde (OSB) toparlanma sürecinin başladığını ifade eden Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’nda işverenlerin yükünü artıracak düzenlemenin bu toparlanma sürecini ve sanayi üretimini frenleyeceğini ifade etti.

“OSB tarihimizde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını geçtik”

Kütükcü, iş dünyasının pandemi sürecinde sağlıklı ve güvenli üretim mücadelesinin devam ettiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 34’ünü, istihdamının yüzde 36’sını gerçekleştiren OSB’ler olarak pandemi sürecinde, sanayi üretimini ve istihdamı korumak için büyük mücadeleler verdik. Mücadelemize devletin verdiği desteklerle devam ediyoruz. OSB’ler, pandemi döneminde sanayi üretiminde derin kayıplar yaşadı, elektrik tüketimleri düştü ancak istihdamı korumayı başardı. OSB tarihimizde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını aştık.”

Öte yandan son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının artırılacağı, bu konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı yönündeki haberleri kaygıyla, tedirginlikle takip ettiklerini dile getiren Kütükcü, “İş dünyasının fona katkı payının artırılması öngörülüyor. Bu durum, salgınının yaralarının sarılmayı çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama olumsuz yansıyacaktır” dedi. Sürecin en başından bu yana üretim kararlılığı gösteren devletin, bu konuda da aynı hassasiyeti göstermesini ve bu kanun hazırlığından vazgeçilmesini talep ettiklerini söyleyen Kütükcü, “Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarına ilettik” diye konuştu.