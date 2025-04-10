İşsizlik Sigortası Fonu ilk kez 400 milyar lirayı geçti

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı, mart ayında bir önceki aya göre 12,4 milyar TL artarak 402 milyar 19 milyon 578 bin TL’ye yükseldi. Böylece fon, ilk kez 400 milyar TL sınırını aşmış oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”ne göre, şubat sonu itibarıyla 389,6 milyar TL olan fon büyüklüğü, mart sonunda 402 milyar TL’yi geçti. 9 Nisan 2025 itibarıyla ise güncel fon büyüklüğü 397 milyar 416 milyon 431 bin TL olarak açıklandı.

Fonun mevcut varlıklarının yüzde 74,71’i devlet tahvillerinde, yüzde 24,75’i mevduat hesaplarında, yüzde 0,54’ü ise Takasbank Para Piyasasında değerlendiriliyor.

473 bin kişiye 5 milyar tl ödeme

2024 yılı Mart döneminde, önceki aylardan ödemesi devam edenlerle birlikte toplam 473 bin 626 kişiye işsizlik ödeneği verildi. Söz konusu dönemde yapılan ödeme tutarı ise 5 milyar 82 milyon 477 bin 687 TL olarak kaydedildi.

21 milyonu aşkın başvuru

İşsizlik Sigortası uygulamasının başladığı Mart 2002’den bu yana, 31 Mart 2025 itibarıyla toplam 21 milyon 205 bin 680 kişi işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Bu başvuruların 11 milyon 440 bin 74’ü ödeme almaya hak kazanırken, hak sahiplerine şimdiye kadar toplam 121 milyar 918 milyon 52 bin 933 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu, işsiz kalan sigortalı çalışanlara belirli sürelerle gelir desteği sunarken, fonun büyüklüğündeki artış dikkat çekici seviyeye ulaştı.