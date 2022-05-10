İşsizlik Sigortası Fonu, nisanda 2,1 milyar TL büyüdü

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Nisan ayında bir önceki aya göre 2 milyar 53 milyon TL artış gösterdi. İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Mart sonu itibarıyla 97 milyar 582,0 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Nisan sonunda 99 milyar 634,9 milyon TL seviyesine yükseldi.

9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 99 milyar 634 milyon 948 bin TL oldu. Fon varlığının yüzde 88,41'i tahvil, yüzde 11,59'u mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 89,09, mevduat miktarı yüzde 10,91 olmuştu.

9,14 milyon kişiye İşsizlik Sigortası Fonu ödemesi yapıldı

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 16 milyon 341 bin 790 kişi başvururken, 9 milyon 145 bin 540 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 45 milyar 288,6 milyon TL ödeme yapıldı.

Nisan ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 456 bin 777 kişi için ödeme miktarı 754,9 milyon TL oldu.

Aynı ayda 7 bin 601 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 1,16 milyon TL, bin 267 kişi için 2,5 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve bin 51 için 7 milyon 794 bin TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.