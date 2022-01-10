İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 1,52 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Kasım sonu itibarıyla 89 milyar 230,7 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Aralık sonunda 90 milyar 751,9 milyon TL seviyesine yükseldi.

Aralık ayına ilişkin işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödemelerinin nakit çıkışları Ocak ayında olduğu için söz konusu ödemelerin Fon varlığına yansıması da Ocak ayında gerçekleşti. Bu kapsamda 7 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 89 milyar 910 milyon 461 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 86,5'i tahvil, yüzde 13,5'i mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 86,07, mevduat miktarı yüzde 13,93 olmuştu.

Aynı ayda fonun geliri 4,95 milyar TL, gideri ise 3,43 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 42,3 milyar TL ödeme

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 15 milyon 764 bin 149 kişi başvururken, 8 milyon 859 bin 380 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 42 milyar 287,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Sadece Aralık ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 439 bin 234 kişi için ödeme miktarı 649,4 milyon TL oldu.

Kısa çalışma için bugüne kadar 4 milyon 200 bin 871 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 37 milyar 179,9 milyon TL ödeme yapıldı. Aralık ayında 5 bin 694 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 2,43 milyon TL oldu.

Aynı ayda 1.139 kişi için 1,64 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve 1.741 kişi için 9,41 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.