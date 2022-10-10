İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 2,9 milyar TL arttı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı eylül ayında bir önceki aya göre 2 milyar 864,7 milyon TL artış gösterdi.

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, ağustos sonu itibarıyla 113 milyar 115,0 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı eylül sonunda 115 milyar 979,7 milyon TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 7 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 114 milyar 993 milyon 46 bin TL olarak belirlendi.

Fon varlığının yüzde 84,95'i tahvil, yüzde 15,05'i mevduattan oluştu.

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 17 milyon 11 bin 746 kişi başvururken, 9 milyon 471 bin 662 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 49 milyar 260,7 milyon TL ödeme yapıldı.

Eylül ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 406 bin 753 kişi için ödeme miktarı 824,4 milyon TL oldu.

Aynı ayda 2 bin 264 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 457 bin 609 TL, bin 75 kişi için 2,67 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve 880 kişi için 2,84 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.