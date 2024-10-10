İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 300 milyar TL'yi aştı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla 16 milyar 424 milyon 523 TL artış gösterdi ve 300 milyar TL sınırını aşarak 307 milyar 158 milyon 393 bin TL seviyesine ulaştı. İŞKUR tarafından yayımlanan "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni" verilerine göre, 9 Ekim 2024 itibarıyla Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı 303 milyar 751 milyon 439 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 65,07'si tahvilde, yüzde 31,61'i mevduatta ve yüzde 3,32'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik sigortasi fonu ödemeleri

2002 yılından bu yana işsizlik ödeneğine toplam 20 milyon 290 bin 834 kişi başvururken, 11 milyon 4 bin 755 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda, bugüne kadar hak sahiplerine toplam 94 milyar 945,4 milyon TL ödeme yapıldı. Eylül 2024 döneminde ise 425 bin 550 kişiye toplam 3 milyar 559,7 milyon TL işsizlik ödeneği verildi.