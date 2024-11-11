İşsizlik Sigortası Fonu varlığı 323,2 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yayınladığı verilere göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ekim 2024 itibarıyla 323,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Fon varlığı, Eylül sonunda 307,1 milyar TL iken, Ekim ayında 30,2 milyar TL’lik bir artışla bu seviyeye yükseldi. Ekim ayında fon varlığının yüzde 67,26’sı tahvillerde, yüzde 29,44’ü mevduatta ve yüzde 3,29’u ise Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

Fon bünyesinden, Mart 2002’den 31 Ekim 2024’e kadar işsizlik ödeneği için toplam 98,6 milyar TL ödeme yapılırken, 20,4 milyon kişinin başvurusu alınmış, 11 milyonun üzerinde kişiye ödeme yapılmış durumda. 2024 yılı Ekim ayı için ise 420.904 kişiye yaklaşık 3,7 milyar TL işsizlik ödeneği sağlandı.

Fon kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulaması da devam ediyor. 2005’ten bu yana 4,3 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, toplam ödeme miktarı 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekim ayında 238 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 632 bin TL ödendi. Nisan 2020’den bu yana uygulanan nakdi ücret desteği de 3,2 milyon kişiye ulaştı ve bu kapsamda toplam 14,6 milyar TL ödeme yapıldı.