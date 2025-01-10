İşsizlik sigortası fonunda rekor büyüme: 2025 İşsizlik ödeneği alt-üst sınırı belli oldu!

1999 yılında yasalaşan ve işsiz kalan sigortalılara destek sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, 2024 yılını rekor büyümeyle kapattı. 2023 yılını 197 milyar liralık varlıkla tamamlayan fon, 2024 yılında yüzde 82 artışla 359 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

Gelir kalemleri ve harcamalar

Fon, 2024 yılı boyunca toplam 335 milyar lira gelir elde etti. Bu gelirin 162 milyar lirası işçi ve işveren primi, 54 milyar lirası devlet katkısı, 95 milyar lirası faiz geliri ve 24 milyar lirası diğer gelirlerden oluştu. Fondan yapılan harcamalar kapsamında, işsizlere toplam 45 milyar 730 milyon lira, teşvik ve desteklere ise 71 milyar lira ödeme yapıldı.

2002 yılından bu yana işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve diğer desteklerden 18 milyon 943 bin kişi yararlandı. İşsizlik ödeneği hesaplamasında, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançlarının yüzde 40’ı dikkate alınıyor ve bu tutar asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

Yeni asgari ücret ve işsizlik ödeneği

2025 yılında geçerli olan brüt 26 bin 5 lira 50 kuruşluk yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği miktarları da yeniden düzenlendi. Buna göre:

* En düşük işsizlik ödeneği 10 bin 323 lira,

* En yüksek işsizlik ödeneği ise 20 bin 646 lira olarak belirlendi.

Ancak 2024 yılında işsizlik ödeneği almaya başlayanların kazançları, önceki dönemlere göre hesaplandığından bu değişiklikten etkilenmeyecek. Üst sınırdan ödeme alan kişilerin ödemeleri ise yeni asgari ücret sınırına göre revize edilecek.

Ödenek şartları ve süreleri

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için sigortalıların:

* Kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalmaları,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışmış olmaları,

* Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları gerekiyor.

Bu şartları sağlayan sigortalılara, 600 gün prim ödeyenler için 180 gün, 900 gün prim ödeyenler için 240 gün ve 1080 gün prim ödeyenler için 300 gün boyunca ödenek sağlanıyor.