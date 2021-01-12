İşsizlik sigortası fonundan 14,8 milyon kişiye 85 milyar lira ödendi

İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre, 2002 Mart ayından

31.12.2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 14.292.596 kişi başvurdu,

8.215.390 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 37,49 milyar TL ödeme yapıldı. 2020 Aralık ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 207.263 kişi için ödeme miktarı 262,7 milyon TL oldu.



Eylül 2005 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar başvurusu alınanlardan

4.098.473 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 25 milyar 749,4 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2020

Aralıkayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1 milyon 238 bin 814 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 1 milyar 922,9 milyon TL oldu.

Nisan-Aralık 2020 döneminde 2.291.754 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 7,23 milyar TL ödeme yapıldı.



Nisan 2016 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 31.037 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam

82,6 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 2020 Aralık ayında 1.285 kişiye 1.551.012 TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.



Şubat 2005 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 142.393 kişi Ücret

Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 453,0 milyon TL ödeme yapıldı. 2020 Aralık ayında Ücret Garanti Fonundan 801 kişiye toplam 3.535.438 TL ödeme yapıldı.