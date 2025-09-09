İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlığı 517 milyar TL’yi aştı

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı Ağustos ayında önemli bir artış kaydetti.

İŞKUR tarafından yayımlanan “İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni”ne göre, fon varlığı Temmuz sonundaki 487 milyar 799 milyon 177 bin TL seviyesinden, Ağustos sonunda 517 milyar 242 milyon 845 bin TL’ye yükseldi. Böylece fon bir ayda 29 milyar 443 milyon 668 bin TL artış göstermiş oldu.

Bültende ayrıca, 5 Eylül 2025 itibarıyla fon varlığının 512 milyar 217 milyon 785 bin TL olduğu bilgisi yer aldı.

Fonun portföy dağılımı

Fon varlığının yüzde 74,10’u tahvilde, yüzde 25,84’ü mevduatta, yüzde 0,06’sı ise Takasbank Para Piyasası’nda değerlendirildi.

İşsizlik ödeneği ödemeleri

Mart 2002 – 31 Ağustos 2025 döneminde işsizlik ödeneğine toplam 21 milyon 935 bin 841 kişi başvurdu. Bu başvuruların 11 milyon 795 bin 567’si ödeme almaya hak kazandı.

Bu kapsamda işsizlere bugüne kadar toplam 148 milyar 852 milyon 3 bin 499 TL ödeme yapıldı.

2025 Temmuz dönemi için ise önceki dönemden ödemesi sürenlerle birlikte 495 bin 408 kişiye toplam 5 milyar 937 milyon 243 bin 126 TL ödeme gerçekleştirildi.