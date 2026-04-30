İşsizlik sigortasında devlet payı düşürüldü: Katkı dağılımı değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde yer alan devlet katkı oranı yüzde 0,5 olarak güncellendi.

Söz konusu madde kapsamında işsizlik sigortası primi; sigortalı, işveren ve devlet tarafından karşılanmaya devam edilecek.

Yüzde 1 katkı payı vardı

Daha önce uygulanan sistemde prim oranları, sigortalının brüt kazancı üzerinden yüzde 1 çalışan, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payı şeklinde hesaplanıyordu. Ancak ilgili düzenlemeyle birlikte, Cumhurbaşkanına bu oranları yüzde 50 oranında azaltma ya da aynı oranda artırma yetkisi tanıyordu. Bu kapsamda devlet katkı payında indirime gidildi.