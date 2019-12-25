İşsizlik sigortasında giderler yüzde 56.5, gelirler yüzde 17.2 arttı

25 Aralık 2019

Mehmet KAYA

İşsizlik Sigortası Fonu, Kasım 2019 sonu itibariyle fon büyüklüğü 131.1 milyar TL oldu. Buna karşılık Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre gelirler yüzde 17.2 artarken, giderler yüzde 56.5 oranında yükseldi. Kasım 2019 itibariyle fon büyüklüğü, bir önceki yıl aynı ayla kıyaslandığında sadece yüzde 2.7 arttı.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun Kasım 2019 verilerinden yapılan derlemelere göre, fonun giderleri gelirlerden çok daha hızlı artıyor. Fon gelirlerinde en düşük artış yüzde 13.4 ile faiz gelirlerinde oldu. Fonun varlıklarının yüzde 93.61’i devlet tahvillerinde, yüze 6.39’u da mevduat olarak değerlendiriliyor.

Fon giderleri içinde en yüksek artış yaşanan kalem ise yararlanma koşullarında iyileştirme yapılan kısa çalışma ödeneği oldu. Ancak bu kalem dönemsel olarak hızlı değişebiliyor. Düzenli harcamalar içinde işsizlik ödeneği toplam gider artışından yüksek oranda yüzde 71,4 oranında arttı. Teşvik ve destek ödemeleri de yüzde 50,4 oranında yükseldi ancak bu ödeme kalemi önceki yıllarda oldukça düşük seyrediyordu. Teşvik ödemeleri 2017’den bu yana hızlanmış durumda.

Toplam işe alınan kişi sayısı yüzde 25.9 arttı

Bu arada İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı artmaya devam ediyor. Kasım 2019 itibariyle kuruma kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 22.1 oranında artarak 4 milyon 26 bin 593 kişi oldu. Özel sektörden alınan açık iş bildirimleri Ocak-Kasım'da bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 11.1 azalarak 1 milyon 962 bin oldu. Aynı dönemde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısı aktif işgücü programları dahil 1 milyon 376 bin kişi oldu. Toplamda işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki döneme göre yüzde 25.9 oranında artarak 1 milyon 384 bin kişi oldu.



