İşsizlik temmuzda yüzde 12'ye yükseldi

Türkiye'de işsizlik temmuz ayında yüzde 12'ye çıktı. Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12'ye yükseldi.

Haziranda yüzde 22,4 olan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) temmuzda yüzde 23,6 olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik ise temmuzda yüzde 23,1 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

İstihdam sanayide 287 bin artış gösterdi

İşgücü temmuzda bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.