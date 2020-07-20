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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını açıkladı.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak" dedi.

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