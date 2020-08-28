İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

28 Ağustos 2020

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği Eylül ayında vatandaşların hesabına yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarasına göre vatandaşlara yatırılacağını söyledi.

Bu açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının son habesi 0-2-4 olaranlar 3 Eylül, 6-8 olanlar ise 4 Eylül'de işsizlik ve kısa çalışma ödeneğini alacaklar. Ödemeler için sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlar bu ödemeleri hesaplarından çekecekler ancak sistemde kayıtlı bir IBAN numarası bulunmayan vatandaşlar PTT'den ödemelerini tahsil edecekler.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru olmaksızın iş akdi feshedilen çalışanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün çalışma süresine sahip olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı almak için başvuru yapabiliyor. Başvurular işten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimleri ya da e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Kimler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir?

COVİD-19 nedeniyle işyerinde haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan, tamamen veya kısmen en az dört hafta durduran tüm işverenler kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunabiliyor.