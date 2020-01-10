İşsizlik yüzde 13,4 oldu

10 Ocak 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz yılın ekim ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı aylık bazda üst üste üçüncü kez düştü



Ağustos ayında yüzde 14 olan işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 13,8 olarak açıklanmıştı. Bu oran ekim ayında da yüzde 13,4'e geriledi. Böylece, işsizlik oranı hafif de olsa düşüş eğilimini üçüncü aya taşıdı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20,0'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam oranı yüzde 45,9'a düştü

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 45,9'a düştü.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların sayısı artıyor

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde yüzde 34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 23,5 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,7, istihdam oranı %50,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artışla, yüzde 13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 58,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3, istihdam oranı yüzde 32,8 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 32,8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 43,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.