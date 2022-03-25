ISTAC Başkanı Akıncı: Çevrim içi duruşma tahkim maliyetini düşürüyor

Pandemi koşullarında 2 yılı aşkın süredir eğitim, konferans, seminer etkinliklerini çevrim içi ortama taşıyan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ilk hibrit konferansını gerçekleştirdi. ISTAC, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren The Solution tarafından ortaklaşa düzenlenen “Tarafların Tahkimden Beklentileri ve Tahkime Hazırlanması” konulu webinar, uluslararası tahkim dünyasından tecrübeli ve saygın isimleri buluşturdu.

Galatasaray Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Tahkimin tarafları en iyi hizmeti mümkün olduğunca az maliyetle almak isterler. Kuşkusuz haklılar. Tahkim sürecinde maliyetle ilgili müvekkil beklentilerini de yönetmek gerekiyor” dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Ziya Akıncı, ISTAC’ın bu ilk fiziki-çevrim içi hibrit etkinliğini düzenlemekten heyecan duyduklarını vurgularken, yargı sürecinde “Tarafların Tahkim Masrafları Bakımından Beklentileri” konulu sunumunda şu mesajları verdi:

“Müvekkillerimizin beklentisi nedir? Haklı olarak en iyi hizmeti mümkün olduğunca az maliyetle almak isterler. Dolayısıyla tahkim sürecinde maliyetle ilgili müvekkil beklentilerini de yönetmek gerekiyor. Ad Hoc tahkim uygulanıyor ise giderlerin tümünü nasıl makul bir düzeye çekebiliriz, bu çok önemli. Hakem ücretinde anlaşmaya varılamaz ise o zaman Türkiye’de Adalet Bakanlığı’nın uyguladığı bir ücret tarifesi var, o tarife uygulanıyor. Kurumsal tahkim ise daha öngörülebilir bir süreç.

Mesela ISTAC’da, ICC’de böyle… ISTAC web sitesine girenler masrafları ücret tablosunda görebiliyor. Küçük boyutlu davalarda tek hakem ile maliyet düşük tutulabiliyor. Müvekkillerimiz özellikle inşaat, enerji gibi alanlarda uzmanlaşmış deneyimli avukat istiyorlar. Bu durumda avukatlık ücreti yükseldiğinden yargı maliyetini etkileyebiliyor. Maliyeti düşürmek için avukat ücretini sınırlı tutmak, gereksiz tanıklardan kaçınmak, dava süresinin uzatılmasından kaçınmak önemlidir. Ayrıca vekalet ücreti anlaşmazlık miktarı ile uyumlu olmalıdır, aksi halde hayal kırıklığı yaratır. Eskiden bir hafta süren duruşmalara giderdik, her ne kadar yüz yüze duruşmaları tercih edenler olsa da son dönemlerde çevrim içi duruşmalar da maliyetleri düşürdü.”

İsviçre Tahkim Merkezi Başkanı Bulle: Davaya hazırlık önemli

İsviçre Tahkim Merkezi Başkanı Xavier Favre-Bulle de webinarın konuşmacıları arasındaydı. Bulle “Tarafların Tahkim Süresi Bakımından Beklentileri” ile ilgili konuşmasında şu görüşleri paylaştı:

“Tahkim sürecinin 3-4 ay içinde bitirilmesinin teşvik edici olduğunu, tercih edildiğini görüyorum, ama bu hız bazen gerçekçi olmayabiliyor. Müvekkiller hızlı hareket etmek isteyebilir ama hazırlık aşaması çok önemli. Şirket avukatıyla birlikte hareket edilmesi ve bütün belgeler toplanarak tahkim sürecine hazırlıklı başlanması gerekiyor. Bizi kısıtlayıcı zaman sınırları konmamalı… Özellikle karmaşık davalarda bu hazırlık süreci haftalar aylar alabilir. Dolayısıyla müvekkil tarafında bu güveni oluşturmak gerekiyor.”

Özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde uyuşmazlık çözümlerine yönelik deneyimlerini paylaşan Umut Tuga, webinarda “Tarafların Tahkime Hazırlanması” konusunu değerlendirdi. Tuga konuşmasında kendi deneyimlerinden örneklerle tahkime hazırlık aşamasının önemini vurgularken, dava öncesi belge hazırlamaktan doğru tanıkların bulunup seçilmesine kadar titiz ve çok yönlü bir çalışma gerektiğine dikkat çekti.

Marzolini: Doğru beklenti davanın doğru yönetilmesi anlamına geliyor

Paolo Marzolini ise konuşmasında “Tarafların Tahkim Sonucu Bakımından Beklentileri” yönünden tahkim süreçlerini yorumladı. Deneyimli tahkim hukukçusu Marzolini şunları söyledi:



“Beklenti, bir şeyin olacağına dair güçlü bir inançtır. Beklentiyi yaratmak şekillendirmek açısından avukatlar müvekkillerinin beklentilerini oluşturmada önemli bir paya sahiptir. Amacımız beklentiden kaçınmak değil, doğru beklentiyi oluşturmak. Ama bazen aşırı güven, kuralları hukuken biliyorum diye ya da hakemleri tanıyorum düşüncesiyle fazla güvenmekten dolayı müvekkilinize pembe bir resim çizebilirsiniz. Bütün bu olumsuzlukları nasıl bertaraf edeceğiz? Avukat ile müvekkil arasında karşılıklı güven olmasını sağlayacağız. Çünkü doğru beklenti aslında davanın doğru yönetilmesi anlamına geliyor."

Tahkim alanında uzmanlığıyla tanınan avukat Utku Coşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen webinar, Michael Bühler’in final konuşmasıyla sona erdi.

Uluslararası tahkim alanında hakemlik ve avukatlık deneyimleriyle uyuşmazlık çözüm süreçlerini değerlendiren Michael Bühler, tahkime hazırlık aşamasında varlık takibinin önemini vurguladı. Bühler şöyle konuştu: “Taraflar arasında anlaşmazlık ortaya çıktığında tahkim sürecinin başlangıç aşamasında varlık takibi yapmak gerekiyor. Çünkü banka hesaplarına el koyma kararı çıkartmak gerekebilir. Karar aşamalarına gelecek olursak; Çoğu zaman taraflar karara saygı gösteriyor, risk almak istemiyor ve kurallara uyuyorlar. Yani kararın infazının geciktirilmesi yoluna gitmiyorlar, yüzde 90 böyle olduğunu söyleyebilirim.”

Webinarın finalinde konuşmacılar katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.