ISTAC, MED-ARB projesi ile 2021'de hedef büyütecek

İstanbul Tahkim Merkezi’nin 10. Genel Kurul Toplantısı pandemi koşullarında online platformda gerçekleşti. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada merkezin 2020 yılı faaliyetlerini ve geleceğe yönelik projelerini anlattı.

Prof. Akıncı, henüz çok genç bir kurum olmasına rağmen ISTAC’ın Türkiye’de tahkim kavramıyla özdeşleşen bir merkez konumuna geldiğini vurgularken şunları söyledi:

“Eskiden tahkim denilince hep uluslararası anlaşmalar akla gelirdi. ISTAC’ın hedeflerinden biri özellikle iç uyuşmazlıklarda tahkimin avantajlarını anlatabilmek. ISTAC bu konuda önemli bir misyon üstlendi, artık yurt içinde ticari anlaşmazlıkların çözümü için tahkim farkındalığı oluşmaya başladı. Gerek kurumumuza gelen davalardan gerekse pek çok alanda sözleşmelere tahkim şartının yazılmasından bunu görüyoruz. Örneğin, Kamu İhale Mevzuatı değişikliği sonrası artık kamunun taraf olduğu davalarda sözleşmelere ISTAC Tahkimi yazılıyor. Bu mevzuat değişikliğinin ardından, kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümü için kurumumuza artan dava başvurularından da bunu görüyoruz. Gerek kamu gerekse özel sektörde sözleşmelere ISTAC şartının yazılması yaygınlaştıkça ISTAC’ı çok daha aktif bir dönem bekliyor. “

Başkan Ziya Akıncı, ISTAC’ın başlattığı Med-Arb Projesi sayesinde tahkim şartı olmayan uyuşmazlıklarda dahi tarafları tahkime ve ISTAC’a yönlendirecek bir iş birliği yolunun açıldığını vurguladı. Akıncı, “Arabulucularla imzaladığımız iş birliği anlaşmalarının sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu model sayesinde ticari alanda pek çok uyuşmazlık dosyasının mahkemelere gitmeden arabulucular kanalıyla ISTAC’a yönlendirileceğine inanıyoruz. Bu projemiz Türkiye’de başarılı olduktan sonra, Med-Arb Modelimizi uluslararası bir sözleşme haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin salgının en ağır olduğu dönemde dahi faaliyetlerine hiç ara vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akıncı, “Hatta Türkiye’de durmayan tek adli müessese olduk. Duruşmalarımızı online yaptık. Sonrasında bazı hibrit duruşmalarımız da oldu ama, online duruşmayı en etkin, en hızlı uygulayan kurum olduk. Ayrıca bu tecrübeyi genç arkadaşlarımıza da yansıtmak istedik ve artık gelenekselleştirdiğimiz Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı da online yaptık. Panel, konferans ve seminerlerimizi çevrimiçi platforma taşıyarak çok verimli etkinliklere dönüştürdük. Dolayısıyla ISTAC pandemi döneminde iyi bir sınav verdi. “ dedi.

2020 yılında ISTAC’a gelen dava sayısının bir önceki yılın iki katına çıktığını belirten Prof.Dr. Akıncı, “2021 yılında Türkiye’nin alışık olmadığı dava sayılarına ulaşabiliriz” mesajını verdi.

ISTAC Genel Sekreteri Yasin Ekmen’in sunumuyla gerçekleşen Genel Kurul’da Divan Heyeti Başkanlığını Av. Atila Türeli, Divan Başkan Yardımcılığını Av. Muhammet Erişen ve Divan Katipliğini Çiğdem Ayvazoğlu gerçekleştirdi.