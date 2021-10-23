ISTAC’a gelen dava sayısı 2021'de ikiye katlandı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) bu yılki Genel Kurul Toplantısını da pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi platformda gerçekleştirdi. ISTAC Yönetimi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Süleyman Morbel’in üstlendiği Genel Kurul’da ISTAC’ın 2021 yılı faaliyetleri değerlendirildi. İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, halen etkisini sürdüren COVID-19 salgınının yarattığı pandemi koşullarında ISTAC’ın faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü hatırlattı. Akıncı, artan dava sayısı ve çok yönlü etkinliği ile ISTAC’ın artık Türkiye’nin tahkim merkezi olarak güvenilirliğini kanıtladığını vurguladı.

Genel Kurul’da kurumun Kasım 2020/Ekim 2021 dönemi faaliyetlerini anlatan ISTAC Başkanı Akıncı, pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen çevrimiçi ve hibrit duruşmalar, online konferans ve seminerlerle ISTAC’ın 2021 yılını hayli yoğun bir gündemle geçirdiğini belirtti. Kuruma gelen dava sayısının geçen yıla göre 2021’de ikiye katlandığını belirten Akıncı, “Gözbebeği projemiz med-arb ile bu artış trendi daha da hızlanacak. Türkiye’deki bütün arabuluculuk merkezleriyle temastayız, onlarla işbirliği anlaşmaları yaptık. Med-Arb projemizin adım adım hayata geçmesi ISTAC’ı 50 sene ileriye götürecek. Özellikle 2022 yılında merkezimize med-arb kapsamlı dava başvurularının artmasını bekliyoruz” dedi.

Başkan Ziya Akıncı, çok yönlü bilirkişi incelemesi gerektiren bazı istisnalar haricinde genel olarak ISTAC’da davaların normal süresinde sonuçlandığını belirtirken “Şu ana kadar sonuçlandırdığımız davalarda iptal edilen kararımız, karşılaştığımız olumsuz bir yaklaşım yok. Bu açıdan da merkezimiz iyi bir tablo sergiliyor” mesajını verdi.

Genel Kurulda İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi ve kurumun 2022 bütçesi onaylandı.