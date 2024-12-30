İstanbul, Ankara, İzmir: Yoksulluk sınırı ve yoksul sayıları belli oldu

TÜİK, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranlarını açıkladı.

Türkiye'de 2024 yılında medyan gelirin yüzde 60'ına göre yoksulluk sınırı 81 bin 742 TL oldu. Yoksul sayısı 17 milyon 821 bin kişi olarak açıklanırken, yoksulluk oranı yüzde 21,2 oldu.

3 büyük ilde yoksulluk sınırı ve oranları

İstanbul'da medyan gelirin yüzde 60'ına göre, yoksulluk sınırı 105 bin 822 TL olarak açıklandı. Şehirde yoksul sayısı 2 milyon 756 bin kişi olurken, yoksulluk oranı yüzde 17,6'ya ulaştı.

İzmir de ise medyan gelirin yüzde 60'ına göre, 91 bin 118 TL olurken, yoksul sayısı 764 bin olarak açıklandı. Yoksulluk oranı da yüzde 17,3 oldu.

Ankara'da medyan gelirin yüzde 60'ına göre, yoksulluk sınırı 105 bin 447 olarak açıklandı. Yoksul sayısı 1 milyon 121 bin olurken, yoksulluk oranı yüzde 19,7 olarak açıklandı.

Medyan gelirin yüzde 50'sine göre rakamlar

Medyan gelirin yüzde 50'sine göre ise, İstanbul'da yoksulluk sınırı 88 bin 185 TL olurken, yoksul sayısı 1 milyon 567 kişi oldu. Yoksulluk oranı da yüzde 10,0 olarak açıklandı.

İzmir'de medyan gelirin yüzde 50'sine göre, yoksulluk sınırı 75 bin 931 olarak açıklanırken, yoksul sayısı 446 bin kişi oldu. Yoksulluk oranı da yüzde 10,1 olarak açıklandı.

Ankara'da medyan gelirin yüzde 50'sine göre, yoksulluk sınırı 87 bin 872 olarak açıklandı. Yoksul sayısı 634 bin kişi olurken, yoksulluk oranı yüzde 11,1 olarak açıklandı.

Yoksulluk sınırı en yüksek bölge Konya, Karaman

İBBS 2. Düzey bölgelerinin eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranlarına göre, (medyan gelirin yüzde 60'ına göre), yüzde 21,3 ile TR52 (Konya, Karaman) yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge oldu. Onu, yüzde 20,4'le TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) takip etti.

Yoksulluk oranın en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise, yüzde 9,7'yle TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) yüzde 12,9'la TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.