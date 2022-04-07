İstanbul-Ankara seferinde koltuk maliyeti 200, bilet 175 lira

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Otobüs ve uçak seyahatlerinde firmalara göre fiyat karşılaştırma ve bilet satın alma hizmeti sunan Obilet, şehirlerarası otobüs taşımacılığı maliyeti ve sorunlarına yönelik yaptığı araştırmayı sonuçlandırdı.

Araştırmaya ilişkin bilgi veren Obilet CEO’su Yiğit Gürocak, otobüs firmalarının artan maliyetler nedeniyle son dönemde ciddi anlamda zararına faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu durumun sürdürülmesinin çok güç olduğunu ifade eden Gürocak, hem sektörün ayakta kalabilmesi hem de tüketicinin mağduriyet yaşamaması adına bazı tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Firmaların maliyetlerini ve makul kâr beklentilerini yansıtacak şekilde radikal bir fiyat artışına gitmesinin vatandaşın alım gücü dikkate alındığında çok uygulanabilir görülmediğini vurgulayan Gürocak, yolcuların da bilet fiyatlarıyla ilgili ciddi şikayetleri bulunduğunu aktardı.

Hem vatandaşların daha ucuza seyahat edebilmesi, hem de firmaların mali darboğazı aşabilmeleri için havayolu sektörüne sağlanan desteğin bir benzerinin şehirlerarası otobüs sektörü için de acilen uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Firmaların en yüksek gider kalemini oluşturan akaryakıtın, havayolu sektöründe olduğu gibi ÖTV’siz olarak verilmesi gerektiğini dile getiren Yiğit Gürocak, köprü/otoyol geçişleri ile terminal giriş çıkış ücretlerinin yüzde 50 indirilmesini önerdi.

ÖTV düzenlemesinin yakıt giderini yüzde 11 azaltacağını söyleyen Gürocak, köprü, otoyol ve terminal ücretlerindeki indirimin ise İstanbul-Ankara sefer maliyetini 681 lira azaltacağını aktardı.

İstanbul-Ankara 6 bin 600, İstanbul-Van 21 bin 115 lira

Obilet tarafından yapılan araştırmaya göre İstanbul ile Ankara arasında 527 kilometrelik bir seferin toplam maliyeti 6 bin 601 lirayı buluyor.

Bunun 2 bin 899 lirası akaryakıt, 1.430 lirası personel, terminal, bakım, 1.155 lirası yazıhane ve komisyon gideri, 718 lirası araç içi donanım, sigorta, 400 lirası da köprü/otoyol geçişinden oluşuyor.

1750 kilometrelik İstanbul/Van seferinde ise 9 bin 625 lirası yakıt, 5 bin 205 lirası personel, terminal, 3 bin 630 lirası yazıhane komisyon gideri, 2 bin 384 lirası araç donanım, yıpranma, 272 lirası da köprü/otoyol geçiş ücreti olmak üzere 21 bin 115 lirayı buluyor.

İstanbul-Ankara arasında yolcu başı maliyeti 200 lira olurken, ortalama bilet fiyatı 175 lira seviyesinde. Van seferinin maliyeti ise 640 lira iken ortalama bilet 550 liradan satılıyor.