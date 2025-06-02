İstanbul barış müzakereleri öncesinde Rusya piyasaları düşüşle açıldı
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapacağı müzakereler öncesinde, Moskova piyasalarında düşüş yaşandı. MOEX ve RTS endekslerinde yüzde 1’in üzerinde değer kaybı görülürken, ruble de dolar karşısında zayıfladı. Analistler, Ukrayna’nın Rusya’daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarının, yatırımcıların görüşmelere dair beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Ukrayna ile Rusya heyetlerinin bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeler öncesinde, Rusya piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Moskova Borsası (MOEX) açılışta yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 2.793 puanın altına gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,28 değer kaybederek 1.119 puana indi.
Rus rublesi de sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 0,27 oranında değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 79,3 seviyesinden işlem gördü.
Tarafların İstanbul'daki temaslarda bir araya gelmesi bekleniyor.
İyimserliğin azaldığı iddiası
Analistler, Ukrayna'nın dün Rusya’daki bazı askeri hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından piyasalarda görüşmelere yönelik iyimserliğin azaldığına dikkat çekiyor.